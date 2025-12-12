Natale sorvegliato speciale a Viterbo e provincia

Durante il periodo natalizio, Viterbo e la sua provincia sono sotto stretta sorveglianza. Il prefetto Sergio Pomponio ha chiesto alle forze dell’ordine di monitorare attentamente eventi e manifestazioni con alto afflusso di persone, al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali situazioni di rischio durante le festività.

Natale nella Tuscia sorvegliato speciale. Il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio ha invitato le forze dell'ordine a porre “particolare attenzione a tutte quelle manifestazioni ed eventi che potrebbero registrare, su tutto il territorio provinciale, un consistente numero di presenze, predisponendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

