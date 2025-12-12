Natale Prenestino 2025 a Palestrina

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Palestrina si trasforma in un villaggio natalizio ricco di luci, musica e tradizioni. L'evento Natale Prenestino 2025 offre spettacoli, concerti, mercatini, laboratori e appuntamenti gastronomici, creando un'atmosfera magica per grandi e piccoli. Un’occasione unica per vivere il Natale vicino a Roma, tra divertimento e tradizione.

