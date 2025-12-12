Natale più presidiato a Fano | al via la collaborazione con la Polizia di Stato in pensione

A Fano, il periodo natalizio sarà caratterizzato da un incremento della presenza delle forze dell’ordine nel centro storico. Grazie a una nuova collaborazione con una ex ufficiale della Polizia di Stato, si intensificano le attività di prevenzione, assistenza e sicurezza, per garantire un Natale più tranquillo e protetto per residenti e visitatori.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - Fano rafforza il presidio del centro storico nel periodo natalizio e lo fa mettendo in campo una nuova collaborazione che punta sulla presenza, sulla prevenzione e sull'assistenza. È partita dalla scorsa settimana, e proseguirà fino al 6 gennaio, l'intesa con l'Associazione nazionale della Polizia di Stato in pensione, presentata ufficialmente questa mattina in conferenza stampa. Un progetto che nasce da lontano, costruito grazie al lavoro condiviso tra l'amministrazione comunale, il delegato alla sicurezza Stefano Pollegioni e la comandante della Polizia locale Anna Rita Montagna, e che ha già preso forma operativa con un aumento visibile del presidio quotidiano nel cuore della città.