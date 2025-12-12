Natale lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Modenatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del periodo natalizio, il Comune ospita lo storico “presepe ritrovato” degli Amici del Corni, un allestimento tradizionale che resterà visibile fino al 6 gennaio. La scena, posta nella sala dei Passi Perduti, rappresenta un momento di convivialità e fede, invitando cittadini e visitatori a immergersi nello spirito delle festività.

Sarà lo storicopresepe ritrovato” degli Amici del Corni ad accogliere, fino al 6 gennaio, i consiglieri, gli amministratori e i visitatori che durante il mese di dicembre entreranno nella sala dei Passi Perduti in Municipio.Datata 1912, l’opera si compone di nove statue di terracotta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

natale lo storico presepe ritrovato allestito in comune

© Modenatoday.it - Natale, lo storico “presepe ritrovato” allestito in Comune

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune - Società: Datata 1912, l’opera si compone di nove statue di terracotta, realizzate con la tecnica del gesso a colaggio ... Riporta lapressa.it

natale storico presepe ritrovatoNatale a Meldola: solidarietà, tradizione romagnola e magia dei presepi - A Meldola il programma di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco Città di Meldola per il periodo natalizio coinvolgerà il centro storico nelle giornate del 14 e 21 dicembre ... Come scrive ravenna24ore.it

LA STORIA DEL PRESEPE DI NATALE

Video LA STORIA DEL PRESEPE DI NATALE