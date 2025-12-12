Natale lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

In occasione del periodo natalizio, il Comune ospita lo storico “presepe ritrovato” degli Amici del Corni, un allestimento tradizionale che resterà visibile fino al 6 gennaio. La scena, posta nella sala dei Passi Perduti, rappresenta un momento di convivialità e fede, invitando cittadini e visitatori a immergersi nello spirito delle festività.

Sarà lo storico "presepe ritrovato" degli Amici del Corni ad accogliere, fino al 6 gennaio, i consiglieri, gli amministratori e i visitatori che durante il mese di dicembre entreranno nella sala dei Passi Perduti in Municipio.Datata 1912, l'opera si compone di nove statue di terracotta.

