Natale la maxi donazione di Gmf | 1.187 panettoni alla Caritas

Gmf, azienda del Gruppo Unicomm, ha annunciato una grande donazione natalizia: 1.187 panettoni destinati alla Caritas. Questa iniziativa si inserisce nelle tradizioni di solidarietà del periodo, coinvolgendo i supermercati Emi, Emisfero, Hurra e C+C Cash and Carry. Un gesto che testimonia l’impegno della comunità e delle aziende nel sostenere chi è in difficoltà durante le festività.

Gmf, azienda del Gruppo Unicomm, alla quale fanno riferimento di supermercati Emi – Emisfero – Hurra e C+C Cash and Carry, annuncia la donazione di 1.187 panettoni a Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, un gesto solidale realizzato in nome dei 1.187 dipendenti dell’Italia centrale del. Perugiatoday.it Ultimissimi giorni per donare! GRAZIE a tutti coloro che hanno sostenuto la campagna di Natale con una donazione Se non l'hai ancora fatto e vuoi fare un gesto di cuore, sostieni qui i nostri progetti: https://4d9m2qr2hm0.typeform.com/to/Yk2me01 - facebook.com Facebook San Benedetto, Armadio dei Piccoli, maxi donazione dagli Amici di Babbo Natale: 15mila pannolini a chi assiste 650 minori poveri - è il regalo che questa sera il gruppo degli Amici di Babbo Natale porterà all’Armadio dei ... corriereadriatico.it