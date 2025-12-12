Natale intorno al mondo e futuro dopo la terza media | Ial Fvg apre le porte a Udine

Il 13 dicembre, l’Ial Fvg di Udine invita studenti e famiglie a una giornata di orientamento e scoperta, offrendo un’occasione per esplorare le opportunità dopo la terza media. Con una manifestazione che si trasforma in un viaggio esperienziale, l’evento mira a fornire risposte e supporto nel percorso di scelta futura.

Per dare riscontro a studenti e famiglie in cerca di risposte sul “dopo terza media”, sabato 13 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, l’Ial Fvg apre le porte della sede di via del Vascello con una Scuola Aperta che quest’anno cambia passo e diventa un vero e proprio viaggio esperienziale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Lo Spirito del Natale torna a farsi sentire... #Domenica Appuntamento intorno al focolareper l'emozionante esibizione del Coro inzaghese Rhythm & Voice #ChristmasCarols & #Gospel Mercatini di Natale in Piazza Maggiore Inzago sotto l'Albero 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Maisons du Monde, Natale 2025: scopri le decorazioni ispirate alle Città più magiche del Mondo… - Natale 2025 decorazioni Maisons du Monde collezione Natale intorno al mondo capitali città addobbi tematici viaggi atmosfera feste design ... Segnala msn.com

Alberi, vetrine e allestimenti di Natale: i più belli, in giro per il mondo, firmati dalle maison di moda - Il Natale sta arrivando e, puntualmente, le città si vestono a festa amplificando con luci e addobbi quell'atmosfera di magia che da sempre avvolge questo periodo dell'anno. Da vanityfair.it