Natale incantato a Bagnoregio

Il Comune di Bagnoregio, con il patrocinio della Regione Lazio, presenta il programma del Natale Incantato, un evento speciale che trasformerà il borgo in un luogo magico e suggestivo. Un'occasione per vivere l'atmosfera natalizia tra luci, tradizioni e iniziative dedicate a tutta la famiglia, rendendo il centro storico ancora più affascinante e ricco di emozioni.

Civita di Bagnoregio gratis a Natale, Comune e Casa Civita: "Il nostro regalo ai turisti" - Niente ticket da 5 euro per i turisti che il giorno di Natale vorranno visitare il paese che muore. Secondo ilmessaggero.it

