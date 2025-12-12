Natale in sicurezza | i Carabinieri educano i giovani sui pericoli dei petardi

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, aumenta il rischio di incidenti legati all’uso dei petardi. Per sensibilizzare i giovani sui pericoli e promuovere un comportamento responsabile, i Carabinieri di Atripalda hanno organizzato un incontro formativo presso una scuola locale, coinvolgendo anche gli esperti dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, periodo in cui si registra un incremento degli incidenti causati dall’uso improprio o incauto di petardi e fuochi d’artificio, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, coadiuvati dal personale specializzato dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno svolto nella giornata di ieri un incontro formativo presso la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Masi” di Atripalda. All’iniziativa hanno partecipato le classi seconde e terze, per un totale di circa 200 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, che hanno seguito con attenzione i contenuti proposti dai militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it