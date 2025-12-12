Natale in sicurezza | i Carabinieri educano i giovani sui pericoli dei petardi
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, aumenta il rischio di incidenti legati all’uso dei petardi. Per sensibilizzare i giovani sui pericoli e promuovere un comportamento responsabile, i Carabinieri di Atripalda hanno organizzato un incontro formativo presso una scuola locale, coinvolgendo anche gli esperti dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale di Salerno.
Tempo di lettura: 2 minuti Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, periodo in cui si registra un incremento degli incidenti causati dall’uso improprio o incauto di petardi e fuochi d’artificio, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, coadiuvati dal personale specializzato dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno svolto nella giornata di ieri un incontro formativo presso la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Masi” di Atripalda. All’iniziativa hanno partecipato le classi seconde e terze, per un totale di circa 200 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, che hanno seguito con attenzione i contenuti proposti dai militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Un Natale di memoria e responsabilità l’“Albero per la sicurezza” della Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito” e del Movimento lavoratori di Azione Cattolica Gioia Tauro venerdì 12 dicembre, alle ore 12, nel piazzale antistante il varco del porto, la Fondazio - facebook.com Vai su Facebook
Albero di Natale della sicurezza: a Longarone un simbolo contro le morti sul lavoro Vai su X
Olbia, i Carabinieri in prima linea per le feste in sicurezza - Festeggiamenti si, ma in sicurezza, potremo chiamare così la campagna informativa promossa dai Carabinieri del Reparto territoriale di ... Scrive olbia.it
I carabinieri regalano un sorriso per Natale ai piccoli pazienti dell’ospedale Santissima Trinità - I carabinieri di Borgomanero ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santissima Trinità dando vita a una nuova iniziativa, organizzata per la prima volta dal neo c ... Riporta lavocedinovara.com
ESIBIZIONE A MARE: “PER EVITARE UN MARE DI GUAI”