Natale in Romagna | due secoli di tele Pascucci in mostra tra borghi e chiese

Nel cuore dell’inverno romagnolo, i 200 anni della Stamperia Pascucci diventano un gesto collettivo, trasformando il Natale in un evento ricco di arte e spiritualità. Tra borghi e chiese, questa celebrazione celebra due secoli di tradizione, offrendo un itinerario unico che unisce cultura, storia e fede lungo il paesaggio della Romagna.

Gambettola, 12 dicembre 2025. Nel cuore dell'inverno romagnolo, un anniversario raro si trasforma in un gesto collettivo: i 200 anni della Stamperia Pascucci diventano un itinerario d'arte e spiritualità che attraversa città, chiese e musei. È un Natale che si racconta con la tela, con la pazienza delle mani e con immagini capaci di fermare

