Natale in libreria sabato 13 dicembre l’appuntamento è al Libraccio di viale Romolo
Il 13 dicembre, il Libraccio di Viale Romolo invita a vivere un Natale speciale tra libri e atmosfere festive. Con i suoi 1500 mq su tre livelli, la libreria offre un'ampia selezione di oltre 200 titoli, creando un'occasione unica per gli amanti della lettura di scoprire e condividere la magia delle feste tra scaffali ricchi di proposte.
La libreria Libraccio di Viale Romolo, 9 - 1500 mq, disposti su tre livelli, dedicati a un assortimento di più di 200.000 titoli - diventa teatro dei festeggiamenti per il Christmas Party della catena. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per una serata da. Milanotoday.it
Weekend 13 e 14 dicembre 2025 a Genova: mercatini di Natale, Mistica, Lego ed eventi - Il weekend di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 a Genova conduce per mano nel cuore dell'atmosfera natalizia con tanti eventi a tema: dalla Fiera di Natale in piazza della Vitt ... mentelocale.it
Cosa fare nell’Astigiano e in Piemonte nel weekend: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 - Mercatini di artigianato artistico: il Castello ospiterà i mercatini di artigianato artistico nei giorni di sabato 13, domenica 14 dicembre 2025 dalle 10:00 alle 18:30. lanuovaprovincia.itA Natale la nostra libreria profuma anche di buono! Non solo libri, ma anche i prodotti delle cooperative del territorio: idee regalo genuine, solidali e irresistibili per i più golosi. Leggere fa bene, scegliere locale ancora di più ? #NataleInLibreria #NonSolo - facebook.com facebookIl nostro cofanetto di #Natale è una piccola #libreria di cioccolato: 6 tavolette, 6 capitoli di gusto. Un dono da collezionare o da #regalare che racconta il Natale attraverso sapori autentici. @fabfazio #natale #natale2025 x.com
DA BAMBINI Vs DA GRANDI