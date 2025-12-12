Natale in libreria sabato 13 dicembre l’appuntamento è al Libraccio di viale Romolo

Il 13 dicembre, il Libraccio di Viale Romolo invita a vivere un Natale speciale tra libri e atmosfere festive. Con i suoi 1500 mq su tre livelli, la libreria offre un'ampia selezione di oltre 200 titoli, creando un'occasione unica per gli amanti della lettura di scoprire e condividere la magia delle feste tra scaffali ricchi di proposte.

La libreria Libraccio di Viale Romolo, 9 - 1500 mq, disposti su tre livelli, dedicati a un assortimento di più di 200.000 titoli - diventa teatro dei festeggiamenti per il Christmas Party della catena. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per una serata da. Milanotoday.it

