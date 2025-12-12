Natale fuori dal coro | il noto locale trasforma la vetrina in un forte messaggio di Fede Jesus is King

Un noto locale di Riccione ha deciso di reinterpretare lo spirito natalizio, trasformando la propria vetrina in un messaggio forte e diretto: “Jesus is King”. Un’iniziativa inaspettata che, con poche parole, invita a riscoprire il vero significato del Natale, andando oltre le tradizionali decorazioni e consumismi.

Le luminarie scintillanti e le vetrine a tema sono il segno di questo tempo che precede il Natale, un periodo che spesso rischia però di soffocare.

