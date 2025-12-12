Natale di solidarietà e inclusione a Bari tornano le Letterine di Natale Solidali

A Bari torna il progetto “Letterine di Natale Solidali”, promosso dalla Fondazione Tatò Paride per l’Italia in collaborazione con la Cooperativa #Work-Aut Lavoro & Autismo e Coop Alleanza 3. Un’iniziativa che unisce solidarietà e inclusione, coinvolgendo la comunità nel donare un sorriso ai più giovani attraverso lettere natalizie, promuovendo valori di condivisione e integrazione.

Il progetto “Letterine di Natale Solidali” promosso dalla Fondazione Tatò Paride per l’Italia, in collaborazione con la Cooperativa sociale #Work-Aut Lavoro & Autismo, che si occupa di inclusione e inserimento lavorativo dei ragazzi autistici, e Coop master Coop Alleanza 3.0, quest’anno amplia il. Baritoday.it

Bari e Barletta: letterine di Natale solidali Da oggi - Natale di solidarietà e inclusione a Bari e Barletta: tornano le “Letterine di Natale Solidali” a cura della Fondazione Tatò Paride per l’Italia Un’iniziativa che mette al centro i bambini e il valore ... noinotizie.it

Natale di solidarietà e inclusione a Bari e Barletta: tornano le “Letterine di Natale Solidali” a cura della Fondazione Tatò Paride per l’Italia - Un’iniziativa che mette al centro i bambini e il valore dell’aiuto reciproco, tra giochi, dolci e desideri solidali, con il coinvolgimento dei ragazzi autistici di #Work Aut ... giornaledipuglia.com

Tv2000. . #Natale è preghiera, condivisione e solidarietà. I regali solidali di Caritas Ambrosiana aiutano chi vive in povertà, sono doni dal grande valore. "Questo Natale vorremmo regalare 10.000 gesti di solidarietà". La puntata di Siamo Noi è disponibile su P - facebook.com facebook