Natale da record anche in vallata Domani è la volta di Terontola

Il secondo fine settimana di "Natale a Cortona" si avvicina con aspettative positive, dopo il buon riscontro registrato nel weekend di apertura. Il ponte dell’Immacolata ha portato in città un numero consistente di visitatori, con molte strutture ricettive vicine al tutto esaurito. Per i prossimi giorni non sono previste le stesse punte, ma gli operatori parlano di un andamento sostenuto: il pubblico attratto dagli eventi natalizi di Arezzo, Montepulciano e Castiglione del Lago continua infatti a muoversi lungo l’intero territorio, e Cortona beneficia di questo flusso integrato. Domani la festa si sposterà a Terontola, in piazza delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Lanazione.it