Natale alla Reggia di Caserta | il programma

La Reggia di Caserta si prepara a vivere il periodo natalizio con un programma ricco di eventi e atmosfere suggestive. Tra luci, musica e tradizione, il Natale si veste di eleganza e cultura, ispirato dall'imponente mostra internazionale “Regine”. Un’occasione unica per immergersi nello spirito delle feste in un ambiente di grande fascino e storia.

L'atmosfera accogliente delle Feste è arrivata alla Reggia di Caserta. Un Natale all'insegna della regalità, della grazia e della cultura, tutte declinate al femminile, e ispirato dalla grande mostra internazionale "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa" aperta al pubblico dal 20 dicembre. Il Complesso vanvitelliano offre ai suoi visitatori un calendario ricco di iniziative ed eventi: la mostra internazionale e le esposizioni contemporanee, i raffinati concerti, la suggestiva apertura serale degli Appartamenti reali con il Gran Ballo a Corte, i laboratori e le visite educative per grandi e piccini, le figure inedite della collezione del Museo nella Sala del Presepe, il cantiere aperto di restauro e tanto altro.

Alla Reggia di Caserta un Natale tra regine, musica e visite serali: il calendario degli eventi

