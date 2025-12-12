Natale al Ministero | arte laboratori e accensione dell’albero con le scuole di tutta Italia

Dal 9 all’11 dicembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ospitato un evento speciale dedicato al Natale, con arte, laboratori e l’accensione dell’albero insieme alle scuole di tutta Italia, creando un’occasione di condivisione e creatività per studenti e insegnanti.

Dal 9 all’11 dicembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ospitato un’iniziativa speciale dedicata all’arte e all’educazione in chiave natalizia. Gli spazi del palazzo di Viale Trastevere sono stati trasformati in un ambiente aperto alla sperimentazione artistica e alla collaborazione tra scuole, con attività rivolte a studenti, studentesse e docenti provenienti da tutto il territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le Scuole. . NextGen Arti ha portato l’atmosfera del Natale dentro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Fra arte presepiale, fotografia e lanterne ecco tutto quello che è successo in questi tre giorni, con un finale speciale #pnrr #pnrristruzione #scuolafutur - facebook.com Vai su Facebook

Anche al ministero, come da tradizione, è arrivato l’albero di Natale. Buona festa dell’Immacolata a tutti, in particolare ai lavoratori del turismo che contribuiscono a rendere le nostre giornate di festa sempre speciali ed indimenticabili! Vai su X

