Natale addobbi sicuri per bimbi e animali? Dalle decorazioni alle luci ecco cosa fare

Durante il periodo natalizio, è importante decorare la casa in modo sicuro per bambini e animali. L'Unione nazionale consumatori offre consigli pratici per prevenire rischi come incendi e cadute, garantendo un ambiente festoso e protetto. Ecco le indicazioni fondamentali per scegliere e posizionare decorazioni, luci e alberi natalizi in modo responsabile.

(Adnkronos) – Come avere una casa addobbata e a prova di bimbi e animali? La risposta arriva dall'Unione nazionale consumatori che fornisce i consigli per evitare rischi: dal rischio incendi alla stabilità di abete, palline, ghirlande e quant'altro. Per evitare incidenti domestici fissate bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, soprattutto se ci sono dei bambini in .

