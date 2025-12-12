Natale a Terni il regalo di Palazzo Spada | Raddoppia il tempo per la sosta gratuita sulle strisce blu

A Terni, durante il periodo natalizio, il Comune ha annunciato un’estensione del tempo di sosta gratuita sulle strisce blu. Dal 15 dicembre al 6 gennaio, grazie a un’ordinanza di Palazzo Spada, i cittadini potranno usufruire di un raddoppio del tempo gratuito utilizzando le app di pagamento autorizzate. Una misura pensata per favorire gli acquisti e le visite in città durante le festività.

"Da lunedì 15 dicembre e fino al 6 gennaio, raddoppierà il tempo di sosta gratuito sulle strisce blu per chi utilizza le app Easypark, MooneyGo, Telepass Pay, ParkingMycar e Dropticket". A dirlo e l'assessore comunale alla viabilità Marco Iapadre, che interviene così su una questione – quello.

