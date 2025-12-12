Natale a Napoli | i figurinai di San Gregorio Armeno

San Gregorio Armeno, nel cuore di Napoli, è famosa in tutto il mondo per le sue botteghe di artigiani specializzati nella produzione di figurine natalizie. Questa strada rappresenta da sempre un simbolo del Natale partenopeo, offrendo un'atmosfera unica che trasmette magia e tradizione durante tutto l'anno.

San Gregorio Armeno: la strada napoletana dove il Natale dura tutto l'anno. A Napoli c'è una strada in cui è Natale tutto l'anno: è San Gregorio Armeno, famoso simbolo del Natale a Napoli. La stradina, non moto ampia, è uno dei cardi che mettono in comunicazione i due decumani, il Maggiore, via dei Tribunali, insieme alla vecchia agorà greca, attuale piazza San Gaetano, con quello Inferiore, via San Biagio dei Librai, detta anche Spaccanapoli. Diventata Strada Augustale sotto i romani, si trasformò in Strada Nostriana, per la tomba di San Nostriano, vescovo di Napoli nel V secolo. nome cambiò ancora quando, nell'VIII secolo, un gruppo di suore basiliane si stabilirono in questa via e portarono con loro le reliquie del santo, conservandole nella chiesa che, ancora oggi, porta il suo nome.

