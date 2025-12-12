Natale a Fano il weekend che accende la città | luci musica e comunità

Fano si prepara a vivere un weekend natalizio ricco di atmosfere festive, con luci scintillanti, musica coinvolgente e momenti di condivisione. Dal 13 al 14 dicembre, la città si anima con eventi e tradizioni che rafforzano il senso di comunità, offrendo un’occasione speciale per immergersi nello spirito natalizio.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - Fano entra nel vivo delle feste con un fine settimana, quello tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, che mette insieme luce, musica, tradizione e comunità. Il Natale fanese continua a costruirsi per strati: il centro storico che si accende, il mare che si fa racconto, i quartieri che diventano piazza, la cultura che invita al silenzio e all’ascolto. Un mosaico di appuntamenti che restituisce l’idea di una città viva, attraversata, partecipata. Il centro storico tra arte, luci e attesa. Sabato pomeriggio, alle 17, si apre con l’inaugurazione della mostra “Il cielo per una stella – Gioielli d’artista” a Palazzo Bracci Pagani, in corso Matteotti 97. Ilrestodelcarlino.it

