Natale a Catania 2025 | eventi luci e tradizioni fino all’Epifania

Il Natale a Catania 2025 promette un calendario ricco di eventi, luci e tradizioni, coinvolgendo tutta la città fino all’Epifania. Tra cultura, musica e spettacoli, la città si prepara a vivere un periodo festivo intenso, animando il centro e le periferie per un’atmosfera natalizia unica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un calendario ricco tra cultura, musica e spettacolo. Il Natale a Catania 2025 si presenta con un programma ancora più ampio e coinvolgente, pensato per animare la città dal centro alle periferie fino al giorno dell’Epifania. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha predisposto un cartellone che mette al centro tradizione, socialità e valorizzazione degli spazi urbani. Animazione, mercatini e spettacoli nelle piazze. Le vie e le piazze della città prenderanno vita con parate Christmas Fantasy, momenti di animazione dedicati ai più piccoli, mercatini natalizi e luminarie che accompagneranno cittadini e visitatori lungo tutto il periodo festivo. Dayitalianews.com

Natale a Catania 2025 entra nel vivo con un ricco calendario di spettacoli, musica, performance e tradizione - Dopo il grande successo del weekend dell’Immacolata, che ha visto migliaia di visitatori affollare mercatini e strade illuminate, il programma del Natale a Catania 2025, prosegue con una serie di appu ... catania.mobilita.org

Natale a Catania, tutto pronto per l’accensione delle luminarie e per i mercatini - Natale a Catania 2025 con luci, mercatini, artigianato locale e un'atmosfera magica. catania.liveuniversity.it

COMUNE DI CATANIA Natale 2025 a Catania Ecco il programma dettagliato degli eventi natalizi dei mercatini di PIAZZA UNIVERSITÀ. oggi, 11 dicembre • Persian Xmas Dance (17:00 - 19:00), in replica il 18 dicembre; domani, 12 dicembre • Degu - facebook.com facebook