Natale a Bevagna | il programma delle feste

Bevagna si appresta a vivere un Natale ricco di magia e tradizione, con un calendario di eventi che anima le vie del centro. Tra mercatini, spettacoli e iniziative culturali, la città si prepara a offrire un’atmosfera unica, invitando residenti e visitatori a immergersi nello spirito natalizio.

Bevagna si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell'anno con un ricco calendario di eventi dedicati al Natale. Fino al 6 gennaio, la città e i suoi castelli accoglieranno residenti e visitatori in un'atmosfera di luci, tradizioni, musica, spettacoli e iniziative per tutte le età.

