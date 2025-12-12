Scopri le novità e i classici di Disney+ per il Natale 2025, perfetti per creare momenti di gioia e magia con familiari e amici. Tra film e serie TV a tema, la piattaforma offre un’ampia selezione di contenuti per rendere ancora più speciale il periodo natalizio. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera festiva e vivere emozioni indimenticabili.

Il Natale è alle porte e Disney+ è pronta a intrattenere grandi e piccini in questo periodo magico. Tra cioccolate calde, tisane e copertina, a rendere l’atmosfera ancora più meravigliosa non possono mancare delle visioni a tema, capaci di coccolare anche l’animo più “Grinch”. Ecco alcuni dei titoli da vedere sulla piattaforma nei giorni natalizi. Natale 2025 con Disney+: film e serie tv da vedere sulla piattaforma. Su Disney+ il catalogo dedicato ai titoli natalizi è davvero ricco. Non possono mancare numerosi classici. Sono disponibili alla visione L’amore non va in vacanza, commedia romantica con Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black; Mamma, ho Perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo, iconiche pellicole con Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister che, rimasto solo a Natale, dovrà vedersela con dei maldestri ladri. Superguidatv.it

Film Disney Natale 2025: il calendario con la programmazione TV - Il Natale porta con sé una delle tradizioni televisive più amate: i film Disney in prima serata e gli speciali per tutta la famiglia. daninseries.it

Natale 2025 con Disney+: i film e le serie tv da vedere sulla piattaforma - Il Natale è alle porte e Disney+ è pronta a intrattenere grandi e piccini. superguidatv.it

Il tuo albero di natale, a tema Disney o Marvel? Via Antonino Pio 110 – Soccavo (NA) greenparadisenapoli.it - facebook.com facebook