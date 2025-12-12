Natale 2025 a Roma | mercatini luci e tradizione tra Piazza Navona Mazzini e Giftland

Il Natale 2025 a Roma si prepara a sorprendere con i suoi mercatini tradizionali, luci scintillanti e iniziative festive. Tra Piazza Navona, Mazzini e Giftland, la città si anima con un’atmosfera magica, offrendo occasioni di shopping, cultura e divertimento per tutta la famiglia, in un clima di festa e tradizione.

L'atmosfera natalizia è pronta a invadere la Capitale, con i suoi storici mercatini e nuove proposte per vivere le feste tra artigianato, gastronomia e attività per tutte le età. Anche per il Natale 2025, Roma si conferma una città che sa unire la magia della tradizione con l'energia della creatività contemporanea. Piazza Navona: il cuore del Natale romano. Tra le tappe immancabili delle festività romane c'è senza dubbio il mercatino di Natale di Piazza Navona, che ogni anno attira migliaia di visitatori tra residenti e turisti. Le bancarelle, colorate e ricche di luci, offrono decorazioni artigianali, dolci tipici, giocattoli in legno, ceramiche e oggetti perfetti da regalare o collezionare.

