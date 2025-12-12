Natale 2025 a Napoli | i 6 eventi imperdibili per i bambini

Scopri i sei eventi più affascinanti dedicati ai bambini per il Natale 2025 a Napoli. La città si trasforma in un luogo magico, offrendo iniziative, spettacoli e attrazioni pensate per rendere indimenticabile questa festività per tutta la famiglia. Un'occasione unica per vivere la magia del Natale nel cuore di Napoli.

A Natale, Napoli si trasforma in un mondo incantato di luci, colori e magia, capace di conquistare grandi e piccini. La città propone ogni anno un ricco calendario di eventi pensati per le famiglie: mercatini festivi, villaggi di Babbo Natale, spettacoli, laboratori creativi e attività culturali. Napolitoday.it

Natale a Napoli 2025: eventi e tradizioni da non perdere tra musica, arte e gusto - Pizze fritte, cultura inclusiva, tradizioni secolari e tantissimi suoni, luci e colori: il Natale di Napoli è perfetto per intrattenere fino a gennaio bambini e adulti ... siviaggia.it

Weekend dell'Immacolata a Napoli, tanti eventi da non perdere da sabato 6 a lunedì 8 dicembre - Peppe Iodice al Cilea, Filippo Timi al Bellini, il Tradizionale Concerto dell'Immacolata, i Mercatini di Natale a Pietrarsa, gli appuntamenti speciali delle tante rassegne natalizie e domenica ingress ... napolitoday.it

Brindisi e Auguri di Natale 16 dicembre 2025 ore 17:00 Unione Industriali Napoli L'anno associativo sta per concludersi ed è tempo di celebrare! Invitiamo tutti gli Associati al nostro tradizionale Brindisi di Natale. Un momento conviviale per scambia - facebook.com facebook