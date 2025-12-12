Natale 2025 a Camporeale il comune presenta il calendario degli eventi

Il Comune di Camporeale ha svelato il calendario degli eventi natalizi 2025, offrendo un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità. Da attività per bambini e famiglie a momenti di intrattenimento per i giovani e gli anziani, il cartellone promette un Natale all'insegna della convivialità e dello spirito festivo.

Presentato ufficialmente il programma delle iniziative natalizie 2025, un cartellone di appuntamenti pensato per tutti: famiglie, bambini, giovani e anziani. Un periodo di eventi che trasformerà la città in un vero e proprio villaggio natalizio, all'insegna della condivisione, della cultura e.

