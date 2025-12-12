Nascondeva più 4 chili di cocaina in una magazzino della Vucciria | condannato

Un uomo è stato condannato dopo essere stato trovato con oltre quattro chili di cocaina nascosta in un magazzino nel centro storico della Vucciria. L'arresto, avvenuto il 17 marzo scorso da parte dei carabinieri, ha portato alla sua condanna per il traffico di droga.

Nascondeva in un magazzino del centro storico oltre quattro chili di cocaina ed era stato arrestato lo scorso 17 marzo dai carabinieri. Adesso per Francesco Paolo Fragiorgio, 35 anni, è arrivata anche la condanna, inflitta dal gup Patrizia Ferro con il rito abbreviato.

