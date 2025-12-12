Nasce ZODIAC VIBES 2026 | il nuovo format di compilation Techno firmato ArToWork

ArToWork presenta “ZODIAC VIBES 2026”, un innovativo progetto musicale dedicato alla scena Techno, che si sviluppa lungo un anno con 12 compilation ispirate ai segni zodiacali e culmina in un evento live finale. Una fusione di musica, storytelling e simbolismo astrale, pensata per coinvolgere appassionati e artisti emergenti nel mondo della musica elettronica.

12 mesi, 12 segni zodiacali, 12 compilation su Spotify e un evento live finale. ArToWork lancia ufficialmente oggi, 12 dicembre 2025, "Zodiac Vibes 2026", un nuovo progetto editoriale e musicale dedicato alla scena Techno e agli artisti emergenti, capace di unire musica, storytelling e immaginario zodiacale in un percorso lungo un intero anno. A partire dal 21 gennaio 2026 e fino al 21 dicembre 2026, "Zodiac Vibes 2026" proporrà una compilation al mese su Spotify (e sulle principali piattaforme digitali), ciascuna ispirata all'energia del segno zodiacale del periodo: dall' Acquario al Capricorno, 12 uscite pensate come altrettante costellazioni sonore curate da ArToWork.

