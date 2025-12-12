Autonomia e condivisione. E’ "Il Condominio Inclusivo". A Bondeno, l’ex "Casa Bottazzi", l’immobile ristrutturato nel cuore del centro storico, avrà una nuova identità e diventa un modello di coabitazione solidale. Nei giorni scorsi infatti, la giunta comunale ha formalmente accolto la proposta progettuale della Cooperativa Serena Onlus. Non si tratta solo di un progetto abitativo, ma di un percorso di autonomia e sostegno per persone fragili e con disabilità, che ha il chiaro obiettivo di dare una risposta concreta ai bisogni assistenziali e, soprattutto, di favorire la "Vita Indipendente" e l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce il ’condominio inclusivo’: "Vita indipendente per i disabili"