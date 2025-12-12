Nasce il ’condominio inclusivo’ | Vita indipendente per i disabili
Autonomia e condivisione. E’ "Il Condominio Inclusivo". A Bondeno, l’ex "Casa Bottazzi", l’immobile ristrutturato nel cuore del centro storico, avrà una nuova identità e diventa un modello di coabitazione solidale. Nei giorni scorsi infatti, la giunta comunale ha formalmente accolto la proposta progettuale della Cooperativa Serena Onlus. Non si tratta solo di un progetto abitativo, ma di un percorso di autonomia e sostegno per persone fragili e con disabilità, che ha il chiaro obiettivo di dare una risposta concreta ai bisogni assistenziali e, soprattutto, di favorire la "Vita Indipendente" e l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
TRIVANO BILIVELLI A SELARGIUS In un mini condominio riservato del centro storico nasce un’abitazione elegante, ristrutturata con materiali di pregio e dotata di tecnologie moderne. Due ingressi indipendenti Spazi luminosi e versatili Domotica e pr - facebook.com Vai su Facebook
L’élite della finanza francese si sposta in Italia: a #Parigi nasce il movimento che invita a trasferirsi a Milano. Complice una situazione di caos politico e incertezza economica senza pari nella storia recente, l’alta finanza transalpina sta facendo le valigie e cerc Vai su X