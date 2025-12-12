Nasce Federmanager Giovani Abruzzo-Molise | a guidarla è Anass Ettabari

È nata Federmanager Giovani Abruzzo-Molise, una nuova sezione dedicata ai giovani manager con l’obiettivo di incentivare la loro permanenza sul territorio e contrastare la crisi del ricambio generazionale. Guidata da Anass Ettabari, questa iniziativa mira a rafforzare il tessuto economico delle due regioni, promuovendo opportunità di crescita e sviluppo per i talenti emergenti.

Federmanager Abruzzo ha ora anche la sezione Giovani manager. Una nuova realtà che vuole favorire la "restanza" dei talenti sul territorio e affrontare la crisi del ricambio generazionale, fenomeni che possono compromettere il tessuto economico delle due regioni di riferimento. A guidare la.

