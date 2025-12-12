Narni il Comune incontra i cittadini | Parco Donatelli Mappa per costruire una visione condivisa

Il Comune di Narni ha avviato un percorso di partecipazione per il Parco Donatelli, coinvolgendo cittadini, giovani e associazioni in incontri e laboratori. Dopo un anno di ascolto e confronto, si è consolidata una visione condivisa sul futuro del parco e sull’importanza di generare un progetto collettivo.

Dopo un anno di incontri, laboratori, momenti di ascolto e iniziative pubbliche che hanno coinvolto cittadini, giovani, associazioni e realtà del territorio, è cresciuta una visione condivisa sul futuro del Parco Donatelli e sull'idea di generazione che ha guidato l'intero processo. Sabato 13.

