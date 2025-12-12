Napoli | Un cuore infranto e la voglia di lasciare tutto Carabinieri arrestano 46enne

Un episodio drammatico a Napoli ha visto un uomo di 46 anni, dopo una lite con la moglie e la scoperta di tradimenti, consegnarsi ai carabinieri con droga in tasca, preferendo il carcere al confronto familiare. La vicenda mette in luce le tensioni e le crisi personali che possono sfociare in decisioni estreme.

Litiga con la moglie, scopre tradimenti e si consegna ai carabinieri con droga: preferisce il carcere al confronto familiare. Ha litigato con la moglie, responsabile – a dire del marito – di diversi tradimenti. Una situazione inaccettabile per un 46enne del rione Traiano già noto alle forze dell’ordine. Nella testa dell’uomo bruttissimi pensieri di vendetta privata e per questo motivo non vuole passare neanche un minuto in più in quella casa. Brigadie’ altrimenti passo un guaio!. Sono le 22.15 e l’uomo bussa alla caserma della stazione Carabinieri di Rione Traiano. Il 46enne è in evidente stato confusionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: Un cuore infranto e la voglia di lasciare tutto. Carabinieri arrestano 46enne

Da domani a domenica nel cuore antico della città #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Mia moglie mi tradisce, passo un guaio a casa: portatemi in carcere - Una situazione inaccettabile per un 46enne del rione napoletano già noto alle forze dell’ordine. Segnala msn.com

Napoli, Conte: “Vogliamo regalare qualcosa di unico alla città, avrò il cuore in panchina” - Mi dispiace non esserci, ma ho massima fiducia nel mio staff, nella squadra e nei tifosi. Lo riporta napoli.repubblica.it

Luca Sarracino feat Elvira Visone Mi hai rotto il cuore Diretto da Enzo De Vito

Video Luca Sarracino feat Elvira Visone Mi hai rotto il cuore Diretto da Enzo De Vito Video Luca Sarracino feat Elvira Visone Mi hai rotto il cuore Diretto da Enzo De Vito