Napoli | Un cuore infranto e la voglia di lasciare tutto Carabinieri arrestano 46enne
Un episodio drammatico a Napoli ha visto un uomo di 46 anni, dopo una lite con la moglie e la scoperta di tradimenti, consegnarsi ai carabinieri con droga in tasca, preferendo il carcere al confronto familiare. La vicenda mette in luce le tensioni e le crisi personali che possono sfociare in decisioni estreme.
Litiga con la moglie, scopre tradimenti e si consegna ai carabinieri con droga: preferisce il carcere al confronto familiare. Ha litigato con la moglie, responsabile – a dire del marito – di diversi tradimenti. Una situazione inaccettabile per un 46enne del rione Traiano già noto alle forze dell’ordine. Nella testa dell’uomo bruttissimi pensieri di vendetta privata e per questo motivo non vuole passare neanche un minuto in più in quella casa. Brigadie’ altrimenti passo un guaio!. Sono le 22.15 e l’uomo bussa alla caserma della stazione Carabinieri di Rione Traiano. Il 46enne è in evidente stato confusionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
