Napoli su Touré del Pisa | nuovo nome per il centrocampo azzurro

Il Napoli valuta nuovi rinforzi per il centrocampo e ha messo gli occhi su Touré del Pisa. Il giovane giocatore sta attirando l'interesse dei partenopei, che cercano di rafforzare la mediana in vista delle prossime sfide di campionato. La trattativa potrebbe rappresentare un tassello importante nel calciomercato azzurro.

Un nome nuovo entra nel radar del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli su Touré del Pisa: nuovo nome per il centrocampo azzurro

Kbirr compie 10 anni! Il birrificio apre le porte: tour, degustazioni, musica e tutta l’anima di Napoli in un bicchiere. Ingresso libero su prenotazione - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO NM - Napoli, tour alla Mostra di Joan Miró alla Basilica di Santa Maria Maggiore Vai su X

Nome nuovo a centrocampo, piace Touré: azzurri sul talento del Pisa - Il talento del Pisa è un giocatore che interessa al club azzurro come si legge su Tmw: "Preso dal Werder Brema nel ... Come scrive tuttonapoli.net

Napoli, Manna interessato ad un giocatore del Pisa: osservazioni avviate - Giovanni Manna, in vista dell’imminente mercato di Gennaio, è alla ricerca di nuovi giocatori. Scrive dailynews24.it