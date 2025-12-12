Napoli su Touré del Pisa | nuovo nome per il centrocampo azzurro

Il Napoli valuta nuovi rinforzi per il centrocampo e ha messo gli occhi su Touré del Pisa. Il giovane giocatore sta attirando l'interesse dei partenopei, che cercano di rafforzare la mediana in vista delle prossime sfide di campionato. La trattativa potrebbe rappresentare un tassello importante nel calciomercato azzurro.

Un nome nuovo entra nel radar del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

