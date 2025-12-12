Napoli Spinazzola Nulla è perduto in Champions Ma ora la priorità è l' Udinese

L'ultima settimana ha portato al Napoli emozioni contrastanti, tra vittorie e sconfitte, evidenziando le sfide di una stagione divisa tra Serie A e Champions League. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro l'Udinese, mentre il focus rimane sulle ambizioni europee, nonostante le difficoltà recenti.

Napoli, 12 dicembre 2025 - La bella e mai banale vittoria sulla Juventus, ottenuta per giunta contro il grande (e fischiatissimo) ex Luciano Spalletti e poi l'altrettanto brutta e dalle conseguenze potenzialmente pesanti sconfitta contro il Benfica, per un'altalena di emozioni e ambizioni che sta cominciando a diventare quasi una consuetudine in questa stagione: nonostante di mezzo ci siano solo pochi giorni, in questa annata esiste un Napoli a due velocità, tra Serie A e coppe, con il cammino in Champions League in particolare a farsi piuttosto complicato. Al Da Luz si è anche interrotta la striscia di ben 5 vittorie di fila che gli azzurri avevano inaugurato alla ripresa dopo la sosta di novembre e nella quale anche Leonardo Spinazzola, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc, ha apposto a più riprese il suo mattoncino alla causa, fornendo come sempre prestazioni all'insegna della generosità su entrambi i fronti. Sport.quotidiano.net

