Napoli Spinazzola | Contro il Benfica è mancata la brillantezza Con l’Udinese sappiamo cosa fare
Luca Spinazzola analizza la recente sconfitta contro il Benfica, sottolineando la mancanza di brillantezza. Tuttavia, esprime fiducia nel percorso di qualificazione in Champions League e si prepara alla sfida contro l’Udinese, riconoscendo la forza fisica della squadra avversaria e confidando nelle strategie da adottare per ottenere i risultati desiderati.
Napoli, Spinazzola: “Contro il Benfica è mancata la brillantezza, crediamo nel passaggio del turno in Champions League, Udinese? Squadra fisica, ma sappiamo cosa dobbiamo fare”. Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole: “Benfica-Napoli? Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto. Mourinho? L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito. Spinazzola: Crediamo nel passaggio del turno in Champions League. Parlami.eu
