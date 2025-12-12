Napoli spari nella notte vicino al Plebiscito | rinvenuti bossoli in piazza Carolina

Nella notte a Napoli, si sono verificati colpi d'arma da fuoco in piazza Carolina, a breve distanza da Piazza del Plebiscito. Rinvenuti numerosi bossoli sul luogo, l'episodio ha destato preoccupazione tra cittadini e autorità. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha riferito dettagli sulla sparatoria, evidenziando la vicinanza alle zone centrali della città.

«Stanotte c'è stata una sparatoria a piazza Carolina - racconta il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi.

