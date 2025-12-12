Napoli spari nella notte vicino al Plebiscito | bossolo rinvenuto in piazza Carolina

Nella notte, a Napoli, si è verificata una sparatoria vicino a piazza Carolina, a pochi passi da Piazza del Plebiscito. Un bossolo è stato rinvenuto in piazza, testimoniando l’accaduto. Il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli ha confermato l’evento, sottolineando la vicinanza ai principali luoghi simbolo della città.

«Stanotte c'è stata una sparatoria a piazza Carolina - racconta il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi.

