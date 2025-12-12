Napoli spari nella notte a pochi passi da Piazza del Plebiscito | ritrovato un bossolo

Nella notte a Napoli, nelle vicinanze di Piazza del Plebiscito, si sono registrati colpi di arma da fuoco tra piazza Carolina e via Chiaia. Un bossolo è stato ritrovato sul posto, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine. L'evento evidenzia ancora una volta le tensioni e i problemi di sicurezza nella zona.

Spari nella notte tra piazza Carolina e via Chiaia, vicino piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle due, quando diversi residenti, svegliati da forti rumori, hanno contattato le forze dell'ordine segnalando colpi d'arma da fuoco in strada. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della Polizia di Stato.

