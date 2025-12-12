Napoli richiamo della Ue | Limiti di smog consentiti sforati

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia a causa delle continue violazioni dei limiti di smog, in particolare nelle città di Napoli e Palermo. Da anni, i livelli di biossido di azoto superano le soglie consentite, sollevando preoccupazioni ambientali e sanitarie. Un passo importante per tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

Una procedura di infrazione contro l?Italia è stata avviata dalla Commissione europea. Il motivo? Da troppi anni Napoli e Palermo superano i valori limiti di biossido di azoto.

