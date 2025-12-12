Napoli operaio cade da balcone durante i lavori | grave 49enne

Un incidente grave si è verificato a Napoli nel quartiere Vicaria, dove un operaio edile di 49 anni è precipitato da un balcone durante lavori di ristrutturazione. L’incidente è avvenuto in vico Tutti Santi, a pochi passi da piazza Garibaldi, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Napoli, nel quartiere Vicaria, dove un operaio edile di 49 anni è precipitato mentre effettuava lavori di ristrutturazione sul balcone di un appartamento al primo piano in vico Tutti Santi, a pochi passi da piazza Garibaldi.

