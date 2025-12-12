Napoli nuovo infortunio | Juan Jesus salta la partita contro l’Udinese
Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese con un nuovo ostacolo: l’infortunio di Juan Jesus. La partita in trasferta rappresenta una sfida importante per la squadra di Antonio Conte, che deve affrontare diverse assenze e gestire un momento complicato in termini di infortuni.
La prossima trasferta del Napoli sul campo dell’Udinese arriva in un momento tutt’altro che semplice per Antonio Conte, chiamato a gestire l’emergenza infortuni. Gli azzurri, reduci da settimane complicate sul piano fisico, si presenteranno alla Dacia Arena con una rosa ridotta e con alcune scelte obbligate in più reparti. Alle assenze già note si aggiunge . L'articolo. Dailynews24.it
Juan Jesus salterà la gara con l'Udinese. Botta al polpaccio per il brasiliano - A rendere la situazione ancora più complicata per il mister salentino è il ko subito da Juan Jesus, difensore brasiliano che an ...
