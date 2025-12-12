Napoli-Mainoo svolta per la trattativa | le ultime di Sky

Il trasferimento di Kobbie Mainoo al Napoli sta attraversando una fase decisiva, con importanti sviluppi nelle trattative di mercato. La possibile operazione rappresenta una svolta per i partenopei, che puntano a rafforzare il reparto centrocampo a gennaio. Le ultime notizie fornite da Sky aprono nuovi scenari e aumentano l’attesa per un possibile accordo.

Che Kobbie Mainoo sia uno degli obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio, è un aspetto ormai noto da tempo. Il centrocampista del Manchester United ha catturato l’attenzione del club azzurro che sta attenzionando il ragazzo ormai da diverso tempo. Napoli su Mainoo, c’è il sì del calciatore. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime riguardanti questa voce di mercato in chiave Napoli ai microfoni di Sky Sport, dando alcune novità importanti. “Novità su Mainoo? L’interesse da parte del Napoli c’è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. Spazionapoli.it

