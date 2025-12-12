Napoli Lukaku verso il rientro | Supercoppa nel mirino Conte non accelera

Romelu Lukaku si avvicina al rientro a Napoli, con l'obiettivo di partecipare alla Supercoppa. La sua ripresa sembra prossima, mentre l'allenatore Conte non ha ancora deciso se accelerare i tempi. Oggi si allenerà con il gruppo, segnando un passo importante verso il rientro in campo.

"> LISBONA – Oggi si allenerà con il gruppo? Probabilmente sì. Ma in quali condizioni? È questo il vero interrogativo che accompagna il ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è guarito clinicamente da oltre un mese, ma la condizione fisica resta lontana dagli standard richiesti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, Lukaku si allena da quattro mesi quasi esclusivamente in solitudine e, nonostante sia stato visto correre e calciare in porta a Castel Volturno, non è ancora pronto per il rientro in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com