Napoli Lukaku verso il rientro | Supercoppa nel mirino Conte non accelera
Romelu Lukaku si avvicina al rientro a Napoli, con l'obiettivo di partecipare alla Supercoppa. La sua ripresa sembra prossima, mentre l'allenatore Conte non ha ancora deciso se accelerare i tempi. Oggi si allenerà con il gruppo, segnando un passo importante verso il rientro in campo.
"> LISBONA – Oggi si allenerà con il gruppo? Probabilmente sì. Ma in quali condizioni? È questo il vero interrogativo che accompagna il ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è guarito clinicamente da oltre un mese, ma la condizione fisica resta lontana dagli standard richiesti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, Lukaku si allena da quattro mesi quasi esclusivamente in solitudine e, nonostante sia stato visto correre e calciare in porta a Castel Volturno, non è ancora pronto per il rientro in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
RIENTRO LUKAKU: LE ULTIME - Corriere dello Sport: "Il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. Il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà t - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho si prepara ad accogliere il Napoli al Da Luz: “Manca Lukaku e c’è Hojlund, non gioca De Bruyne e hanno McTominay, non fatemi ridere parlando di assenze” Vai su X
Lobotka e Lukaku verso il rientro: obiettivo Supercoppa - Lobotka e Lukaku verso il rientro: obiettivo Supercoppa Il Napoli continua a fare i conti con un’infermeria affollata, ma tra le tante assenze iniziano ad ... Lo riporta forzazzurri.net
Calcio Napoli, Lukaku verso il rientro: Conte prudente, obiettivo Supercoppa a Riyad - L'attaccante del Calcio Napoli si avvicina al rientro: Conte non accelera i tempi e l’attaccante punta alla semifinale di Supercoppa ... Secondo 2anews.it
Lukaku Redemption at Napoli #2 ?