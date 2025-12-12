Napoli la provocazione del clan | una bomba nella pizzeria dopo la marcia antiracket

Ilmattino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall'iniziativa della Federazione antiracket e antiusura a Napoli, la camorra risponde con una provocazione inquietante: una bomba piazzata nella pizzeria di corso Secondigliano. Un gesto intimidatorio che sovverte il senso di sicurezza e solidarietà promossa dall'evento, evidenziando le tensioni tra le istituzioni e le organizzazioni criminali nel territorio.

Lo Stato?passeggia?, la camorra piazza ordigni. A meno di 24 ore dall?iniziativa promossa in corso Secondigliano dalla Federazione antiracket e antiusura - una campagna di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli la provocazione del clan una bomba nella pizzeria dopo la marcia antiracket

© Ilmattino.it - Napoli, la provocazione del clan: una bomba nella pizzeria dopo la marcia antiracket

Il nipote del boss Giuliano: Così accoglievamo Maradona quando veniva a prendere la droga

Video Il nipote del boss Giuliano: Così accoglievamo Maradona quando veniva a prendere la droga

Napoli, la provocazione di De Laurentiis: "Basta nazionale sopra i 23 anni, è un calcio agli stinchi dei campionati" - Come spesso gli accade, sono destinate a far discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, in occasione del 50° anniversario della National Italian ... Secondo calciomercato.com