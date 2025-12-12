Napoli la denuncia | In nottata sparatoria in piazza Carolina Bossoli a terra

Una notte di tensione a Napoli: secondo la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli, si sarebbe verificata una sparatoria in piazza Carolina, a pochi passi da Piazza del Plebiscito e dai palazzi istituzionali. L'evento ha lasciato bossoli a terra, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area.

Secondo quanto denunciato dal deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, la scorsa notte ci sarebbe stata "una sparatoria a piazza Carolina, a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi istituzionali". La Polizia è stata allertata da una telefonata di chi ha udito degli spari. Sul posto gli agenti hanno recuperato un bossolo.

