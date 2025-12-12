Napoli dall’Argentina sicuri | è fatta per Milton Pereyra Chi è il talento del Boca

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per il giovane talento Milton Pereyra, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio xeneize. Dall’Argentina arrivano conferme che rafforzano le voci di mercato, aprendo nuove prospettive per il futuro del club azzurro e per il giovane calciatore.

