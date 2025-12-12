Napoli Conte prepara la rivoluzione | quanti cambi con l’Udinese

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si prepara a effettuare numerosi cambi nella formazione in vista della sfida di campionato contro l’Udinese, puntando a rinnovare la squadra e a ricaricare le energie in vista delle prossime sfide.

Dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica, Antonio Conte potrebbe attuare un ampio turnover nella sfida di campionato contro l’ Udinese. Per gestire al meglio le forze, dovrebbero esserci almeno quattro cambi nell’undici titolare rispetto alla formazione schierata a Lisbona. Napoli, Conte pronto a cambiare: quattro novità con l’Udinese. Il KO con il Benfica, che ha complicato il percorso europeo del Napoli, ha fatto capire una volta di più quanto sia difficile gestire il doppio impegno (triplo, considerando la Coppa Italia) con un organico ridotto all’osso per via dei tanti infortuni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it