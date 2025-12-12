Napoli che bordata a Lucca | parole dure dall’ex allenatore

Lorenzo Lucca, attuale attaccante del Napoli, è al centro di discussioni per le sue prestazioni e il ruolo nella squadra. Nonostante le aspettative, il giocatore non è ancora riuscito a incidere significativamente, generando critiche e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Lorenzo Lucca è uno degli oggetti del mistero in casa Napoli. L’attaccante non è riuscito fino ad ora ad incidere in maniera importante, trovando poco spazio ed attirando su di sé anche le critiche di una piazza che non è ancora riuscita ad empatizzare con lui. Lucca, la bordata dell’ex allenatore. Nelle prossime ore il Napoli sfiderà l’Udinese, proprio ex squadra di Lucca. Kosta Runjai?, allenatore dei bianconeri, ha parlato in conferenza stampa bacchettando proprio il suo ex attaccante. “ Lucca è andato via senza salutarmi, non vedo tuttavia perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi. Spazionapoli.it

Dino Fava: «Lucca non è da Napoli, avrebbe dovuto fare uno step intermedio» - Le parole dell'ex Napoli e Udinese Dino Fava su Lorenzo Lucca, attaccante azzurro arrivato proprio dai bianconeri quest'estate. ilnapolista.it

Lorenzo Lucca celebra il primo gol con il Napoli con una frase in napoletano: parole possenti - Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Napoli, nella partita di Serie A con il Pisa, Lorenzo Lucca ha lanciato un messaggio e lo ha scritto in napoletano. fanpage.it

SPALLETTI: "NEI MIEI 2 ANNI A NAPOLI NON SOLTANTO LO SCUDETTO MA ANCHE TANTI SOLDI ENTRATI NELLE CASSE DELLA SOCIETA' " Altra bordata mica da ridere il Mister l'ha lanciata a chi di dovere e sicuramente sarà arrivata a destinazione. Pa - facebook.com facebook