Napoli Basket il ct dell’Italia Luca Banchi fa visita agli azzurri

Venerdì, la Guerri Napoli Basket ha accolto ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Italia, Luca Banchi. La visita rappresenta un momento importante per il club e per il progetto azzurro, segnando l’inizio di un percorso di collaborazione e sviluppo tra il Napoli Basket e la nazionale italiana.

La Guerri Napoli Basket ha ricevuto nella giornata di venerdì la visita ufficiale del nuovo commissario tecnico dell'Italia Luca Banchi.Alla Alcott Arena il ct ha incontrato i giocatori azzurri, il coach Alessandro Magro, gli assistant coach Francesco Cavaliere e Chris Caird e il preparatore.

