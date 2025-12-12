Napoli avvolta dalla nebbia Alla base del fenomeno l'alta pressione e i venti deboli

Napoli si risveglia avvolta da una fitta nebbia, un fenomeno dovuto all'alta pressione e ai venti deboli. La stabilità atmosferica, causata dall’anticiclone presente da giorni sulla regione, ha determinato il ristagno dell’aria nei bassi strati, creando questa caratteristica foschia che riduce la visibilità in città.

Nebbia a Napoli, colpa del ristagno dell'aria nei bassi strati dovuta all'anticiclone che da giorni sta portando bel tempo in Campania. Fanpage.it

LUNA BIANCA L’inquietante storia del professore Matteo Vinciguerra Vincitore del premio MIGLIOR PROTAGONISTA MASCHILE e finalista per la MIGLIOR TRAMA al concorso letterario “GIALLO FESTIVAL 2024”. Breve sinossi: In una Napoli avvolta nel mist - facebook.com Facebook

Napoli, nebbia la notte di Capodanno: «I botti hanno contribuito» - Da qualche anno ormai il giorno di Capodanno, e anche i giorni a seguire, a Napoli sono caratterizzati dall'arrivo della nebbia. ilmattino.it

Napoli come il nord: - Napoli si è svegliata stamattina avvolta da una fitta coltre di nebbia: uno spettacolo inusuale, che da un lato è stato immortalato con foto e video per i social, dall'altro ha messo in crisi gli ... ilmattino.it