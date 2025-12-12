Napoli al via il ‘Garibaldi Urban Orchestra’

A Napoli prende il via il ‘Garibaldi Urban Orchestra’, un evento di tre giorni promosso da Pessoa Luna Park. Questa iniziativa urbana propone una serie di performance e installazioni artistiche, trasformando la città in un palcoscenico culturale. Un’occasione per vivere l’arte e la musica in modo innovativo, coinvolgendo la comunità e valorizzando gli spazi urbani.

Al via a Napoli il ' Garibaldi Urban Orchestra ' tre giorni di eventi organizzati da Pessoa Luna Park. Il concept animerà la tre giorni del format di ascolto urbano e installazione sonora partecipativa ideato dal collettivo Pessoa Luna Park con la partnership dell'associazione Est(ra)Moenia per "Bella Piazza", percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di enti e fondazioni. All'inaugurazione hanno partecipato Azzurra Galeota, direttrice artistica e generale di Pessoa Park, Ambrogio Prezioso, presidente di Est(ra)Moenia e Andrea Morniroli, socio di Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto Bella Piazza.